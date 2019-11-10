2019-11-10T15:01:48+03:00
В мире

РПЦ может пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке

Это связано с признанием Александрийской церковью украинских раскольников
Ася ХОВАНСКАЯ
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Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II внес в диптих главу раскольнической ПЦУ Епифания (Думенко).Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II внес в диптих главу раскольнической ПЦУ Епифания (Думенко).Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Русской православной церкви не исключили изменений в духовном окормлении соотечественников, проживающих в странах Африки. Меры эти будут вынужденными из-за признания Александрийской православной церковью так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

- Конечно, только Синод может принять такое решение, но последствия в плане окормления наших соотечественников, скорее всего, неизбежны. Так как это сейчас станет одной из задач, которые надо будет рассматривать и решать, - написал у себя в паблике председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Напомним, в пятницу Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II внес в диптих главу раскольнической ПЦУ Епифания (Думенко). В ответ РПЦ прекратила поминовение за богослужениями Александрийского Патриарха.

Его поступок, связанный с шантажом Константинополя и греческих властей (в первую очередь, по части финансов), восприняли в Украинской православной церкви как неожиданное предательство. Феодор в свое время учился и служил в Одессе и неизменно выступал в поддержку канонической церкви и ее предстоятеля митрополита Онуфрия. В частности, во время своего визита в Одессу в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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