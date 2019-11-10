Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-10T16:21:40+03:00

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Александр Корниенко стал новым главой украинской партии "Слуга народа". Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя парламентской фракции.

Напомним, до Корниенко главой партии был спикер Рады Дмитрий Разумков. Накануне он заявил, что планирует покинуть пост главы партии "Слуга народа", так не может совмещать две должности. В воскресенье, 10 ноября, Разумков сложил полномочия на съезде партии, пишет "РИА-Новости".

- На внеочередном съезде партии "Слуга народа" главой партии избран Корниенко Александр Сергеевич, - заявила глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

Напомним, Александр Корниенко был главой избирательного штаба Владимира Зеленского во время предвыборной кампании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе украинский президент Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций До этого политик принял решения снять с руководящего поста глав СБУ в трех украинских областях из-за добычи янтаря.

ИСТОЧНИК KP.RU