2019-11-10T17:57:36+03:00
В мире

В МИД Польши прокомментировали задержание украинского националиста Мазура

Глава ведомства сообщил, что "польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В МИД Польши прокомментировали задержание украинского националиста МазураВ МИД Польши прокомментировали задержание украинского националиста МазураФото: REUTERS
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Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом.

Дипломат также сообщил, что на данный момент "польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица".

Чапутович отметил, что задержание проводила "пограничная служба, которая не имеет сведений, какую деятельность ведет лицо, находящееся в списке Интерпола", пишет "РИА-Новости".

Напомним, в субботу, 9 ноября, по запросу Москвы в Польше задержали одного из лидеров украинских националистов, который был участником в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что польский депутат назвала задержанного украинского националиста ветераном войны в Чечне. Вице-спикер Сейма Госевская добавила, что для Игоря Мазура «дорога в Россию не является открытой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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