Житель Подмосковья получил пожизненный срок за поджог квартиры с людьми

СЕГОДНЯ 22:46 2019-11-10T22:56:43+03:00

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В Следственном комитете РФ сообщили, что 32-летний житель Московской области Виктор Бондаренко получил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима за поджог квартиры с людьми. Такой приговор озвучил Московский городской суд.

Напомним, в результате трагедии пострадали несовершеннолетние дети и погибли трое взрослых.

Следствие и суд установили, что 6 февраля 2018 года в квартире жилого дома в Москве, произошло возгорание. В квартире проживала семья, состоящая из семи человек. В результате пожара трое детей и их отчим получили ожоги. Мама и бабушка скончались на месте происшествия. Дедушка скончался позднее в больнице от полученных ожогов.

В день трагедии в квартире находился бывший муж погибшей. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей бывшей супругой на фоне ревности. Женщине удалось на время успокоить бывшего мужа, сообщили KP.RU собственные источники в ГСУ СК РФ по Москве.

Однако спустя некоторое время, после того, как члены семьи уснули, преступник взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат. После чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ.

Позже в ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года житель Подмосковья избил мать и поджег дом. Женщину чудом удалось спасти и госпитализировать в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU