Житель Подмосковья избил мать и поджег дом

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-03T11:44:26+03:00

Женщину чудом удалось спасти, сейчас она в больнице

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В том, что произошло в деревне Орешки Московской области, сейчас пытаются разобраться сотрудники полиции. Пожар в частном жилом доме вспыхнул поздно вечером во вторник 2 июля. В службу спасения позвонили соседи, которые первыми заметили дым.

Пожарные прибыли быстро и успели спасти 76-летнюю хозяйку жилища. Женщина с ожогами была госпитализирована. Уже в больнице выяснилось, что бедняга до пожара была жестоко избита.

- Характер травм говорит о нанесении побоев. По данному факту проводится проверка, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

По предварительным данным, женщину избил ее сын. После случившегося мужчина поджег дом и скрылся. Пока установить его местонахождение не удалось. Пострадавшая пенсионерка с ожогами и черепно-мозговой травмой сейчас находится в больнице. Как только ей станет лучше, ее опросят сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU