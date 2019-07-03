2019-07-03T11:44:26+03:00
Происшествия

Житель Подмосковья избил мать и поджег дом

Женщину чудом удалось спасти, сейчас она в больнице
Анастасия ВАРДАНЯН
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Спасенная из пожара 76-летняя хозяйка дома оказалась жестоко избитой.Спасенная из пожара 76-летняя хозяйка дома оказалась жестоко избитой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В том, что произошло в деревне Орешки Московской области, сейчас пытаются разобраться сотрудники полиции. Пожар в частном жилом доме вспыхнул поздно вечером во вторник 2 июля. В службу спасения позвонили соседи, которые первыми заметили дым.

Пожарные прибыли быстро и успели спасти 76-летнюю хозяйку жилища. Женщина с ожогами была госпитализирована. Уже в больнице выяснилось, что бедняга до пожара была жестоко избита.

- Характер травм говорит о нанесении побоев. По данному факту проводится проверка, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

По предварительным данным, женщину избил ее сын. После случившегося мужчина поджег дом и скрылся. Пока установить его местонахождение не удалось. Пострадавшая пенсионерка с ожогами и черепно-мозговой травмой сейчас находится в больнице. Как только ей станет лучше, ее опросят сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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