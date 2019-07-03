Житель Подмосковья избил мать и поджег дом
В том, что произошло в деревне Орешки Московской области, сейчас пытаются разобраться сотрудники полиции. Пожар в частном жилом доме вспыхнул поздно вечером во вторник 2 июля. В службу спасения позвонили соседи, которые первыми заметили дым.
Пожарные прибыли быстро и успели спасти 76-летнюю хозяйку жилища. Женщина с ожогами была госпитализирована. Уже в больнице выяснилось, что бедняга до пожара была жестоко избита.
- Характер травм говорит о нанесении побоев. По данному факту проводится проверка, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.
По предварительным данным, женщину избил ее сын. После случившегося мужчина поджег дом и скрылся. Пока установить его местонахождение не удалось. Пострадавшая пенсионерка с ожогами и черепно-мозговой травмой сейчас находится в больнице. Как только ей станет лучше, ее опросят сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU