2019-11-11T14:02:41+03:00
Политика

Лавров раскритиковал попытки США ограбить Сирию

Глава МИД РФ назвал действия Штатов на сирийской территории "противозаконными"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Лавров раскритиковал попытки США ограбить СириюЛавров раскритиковал попытки США ограбить СириюФото: REUTERS
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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что попытки Штатов ограбить Сирию и забрать под собственный контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования.

Лавров назвал действия США на сирийской территории "противозаконными".

- Конечно же, их попытка по большому счету ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы она противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет, - заявил глава МИД РФ, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам американского лидера, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. Также Трамп подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует приехать в Вашингтон 13 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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