Лавров раскритиковал попытки США ограбить Сирию
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что попытки Штатов ограбить Сирию и забрать под собственный контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования.
Лавров назвал действия США на сирийской территории "противозаконными".
- Конечно же, их попытка по большому счету ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы она противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет, - заявил глава МИД РФ, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам американского лидера, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. Также Трамп подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует приехать в Вашингтон 13 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU