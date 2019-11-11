Лавров раскритиковал попытки США ограбить Сирию

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-11T14:02:41+03:00

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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что попытки Штатов ограбить Сирию и забрать под собственный контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования.

Лавров назвал действия США на сирийской территории "противозаконными".

- Конечно же, их попытка по большому счету ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы она противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет, - заявил глава МИД РФ, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам американского лидера, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. Также Трамп подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует приехать в Вашингтон 13 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU