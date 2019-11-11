Дело троих сообщников наркобарона Плахотнюка передано в суд
В Брянский областной суд направлено уголовное дело в отношении троих членов международного преступного сообщества, которым руководил бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк.
Григория Биченова, Мхитара Киракосяна и Руслана Романа обвиняют в организации преступного сообщества, контрабанде наркотиков в рамках объединенной группы и покушении на их незаконный оборот в крупном размере. Об этом говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ, который имеется в распоряжении "КП".
По версии следствия, подсудимые действовали в составе преступной группировки с июня 2012 года по август 2017-го. Они поставляли в Россию крупные партии гашиша и каннабиса, а также занимались последующим сбытом контрабанды.
Так, например, после 30 мая 2017-го Биченов, Киракосян и Роман дважды незаконно ввезли с территории Украины наркотики общим объемом почти 7 кг, однако сбыть продукцию не успели. 24 августа их с поличным задержали полицейские.
Всего же по делу преступного сообщества изъято более 1 тонны гашиша и каннабиса. Приговоры вынесены в отношении 18 участников группировки. Сам Владимир Плахотнюк и другие его сообщники объявлены в международный розыск.
Сайт kp.ru писал, что следы наркобарона ведут в Лондон, где он открыл новую фирму.
ИСТОЧНИК KP.RU