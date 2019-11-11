Дело троих сообщников наркобарона Плахотнюка передано в суд

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-11T14:24:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянский областной суд направлено уголовное дело в отношении троих членов международного преступного сообщества, которым руководил бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Григория Биченова, Мхитара Киракосяна и Руслана Романа обвиняют в организации преступного сообщества, контрабанде наркотиков в рамках объединенной группы и покушении на их незаконный оборот в крупном размере. Об этом говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ, который имеется в распоряжении "КП".

По версии следствия, подсудимые действовали в составе преступной группировки с июня 2012 года по август 2017-го. Они поставляли в Россию крупные партии гашиша и каннабиса, а также занимались последующим сбытом контрабанды.

Так, например, после 30 мая 2017-го Биченов, Киракосян и Роман дважды незаконно ввезли с территории Украины наркотики общим объемом почти 7 кг, однако сбыть продукцию не успели. 24 августа их с поличным задержали полицейские.

Всего же по делу преступного сообщества изъято более 1 тонны гашиша и каннабиса. Приговоры вынесены в отношении 18 участников группировки. Сам Владимир Плахотнюк и другие его сообщники объявлены в международный розыск.

Сайт kp.ru писал, что следы наркобарона ведут в Лондон, где он открыл новую фирму.

ИСТОЧНИК KP.RU