СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-11T14:47:27+03:00

Песков заявил, что Эво Моралес не запрашивал в РФ политического убежища Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что ситуация в Боливии не повлияет на поездку Владимира Путина на саммит БРИКС в Бразилии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что никто из руководства Боливии не запрашивал убежища в РФ. В том числе ушедший в отставку президент Эво Моралес.

- Каких-либо контактов ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было. Что касается убежища, то никто не запрашивал убежище, - подтвердил Песков, пишет RT.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что нынешняя ситуация в Боливии никак не повлияет на поездку российского лидера Владимира Путина на саммит БРИКС в Бразилии.

Напомним, накануне стало известно о том, что президент Боливии Эво Моралес и ряд других представителей высшего руководства страны подали в отставку на фоне протестов в стране.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Боливии ушел в отставку под давлением военных и полиции. Эво Моралес покинул столицу страны.

ИСТОЧНИК KP.RU