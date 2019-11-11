Президент Боливии ушел в отставку под давлением военных и полиции

Целая эпоха в жизни Латинской Америки завершилась в эту субботу - глава Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Вместе с ним свой пост покинул вице-президент Альваро Гарсия Линер.

В результате беспорядков ущерб экономике превысил сотню миллионов долларовФото: REUTERS

Отставка Моралеса произошла в результате массовых беспорядков, которые сотрясают Боливию уже третью неделю. Акции протеста начались после невнятного подсчета голосов на президентских выборах 20 октября, причем глава государства не проигрывал в политической борьбе, а наоборот лидировал в гонке. Правда, использовал свое лидерство не очень умно - еще до официальной публикации результатов объявил себя победителем. Моралес набирал в первом туре 46,85 процента голосов, его основной соперник экс-президент Карлос Меса - 36,74 процента, а согласно местному законодательству, для победы кандидату можно набрать всего лишь больше 40 процентов, главное, чтобы отрыв от «преследователя» превышал 10 процентов.

Власти были вынуждены ввести в стране чрезвычайное положениеФото: REUTERS

Теоретически Моралес вполне мог уложиться в эту «десятку», но с учетом такого «микроскопического» задела заявлять о победе еще в первом туре без публикации окончательных результатов было как минимум некрасиво. В итоге площади Ла-Паса наполнились людьми, жгущими костры и атакующими полицию камнями, а власти были вынуждены ввести в стране чрезвычайное положение.

За три недели Моралес фактически ничего не смог сделать с акциями недовольстваФото: REUTERS

Впрочем, крайние меры смогли помочь боливийскому лидеру, ведь протестующие только усилили атаки на власти. За три недели Моралес фактически ничего не смог сделать с акциями недовольства. В результате беспорядков ущерб экономике превысил сотню миллионов долларов, погибли три человека, 380 получили ранения.

Акции протеста начались после невнятного подсчета голосов на президентских выборах 20 октябряФото: REUTERS

Более того, в ряде крупных городов полицейские вообще начали "брататься" с протестующими.

Ранее в пятницу Моралес объявил о проведении второго тура президентских выборов и обновлении Верховного избирательного суда, но было уже поздно, глава страны стал терять контроль над ситуацией. Протестующие смогли захватить государственный телеканала и радиостанцию, а ряд высокопоставленных чиновников были вынуждены уйти в отставку, так как опасались за свою жизнь и своих близких, ведь оппозиционеры пытались сжечь дом сестры самого Моралеса и двух губернаторов.

Массовые беспорядки сотрясают Боливию уже третью неделюФото: REUTERS

К давлению на главу государства подключились силовые структуры - главкомы вооруженных сил Уильямс Калиман и полиции Владимир Юри Кальдерон потребовали его отставки, а президентская охрана просто покинула свои посты. В результате Моралес был вынужден сдаться.

Не понятно, где сейчас находится уже бывший президент Боливии, по последней информации он покинул Ла Пас и прилетел в провинцию Кочабамба. Некоторые утверждают, что экс-лидер вообще уехал из страны и собирается просить убежище в Аргентине, хотя сам он заявил, что ему "не зачем бежать".