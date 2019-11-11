Порошенко в 18 раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-11T15:38:56+03:00

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Бывший президент Украины вновь не явился на допрос. На этот раз в Госбюро расследований Украины рассматривали дело об исчезновении секретных данных из администрации президента. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову, дело касается возможного совершения преступления должностными лицами категории «А». Украденные сведения являются государственной тайной.

Об исчезновении секретных данных с серверов из ситуационной комнаты стало известно в мае 2019 года. В пресс-службе президента, на то время страной руководил Порошенко, эти сведения опровергли. Тем не менее Госбюро уголовное дело возбудило. По этому делу Порошенко проходит свидетелем.

- В рамках этого дела следователи проверяют действия Порошенко на должности пятого президента Украины, -сказала Иванова в эфире телеканала «Наш. Макси ТВ».

С ее слов Порошенко уже 18 раз игнорирует требование явиться на допрос.

Ранее экс-президент Украины должен был пройти исследование с помощью полиграфа. Но 1 октября, в день, когда было назначено проведение экспертизы в ГБР Порошенко не пришел. Позже он объяснил свое решение тем, что просто не доверяет ГБР, а потому готов ответить на вопросы с помощью детектора лжи, но в прямом эфире.

Он также пропустил допрос по делу об инциденте в Керчинском проливе - вместо этого бывший президент уехал за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU