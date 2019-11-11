2019-11-11T15:38:56+03:00
В мире

Порошенко в 18 раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

В понедельник 11 ноября рассматривали дело об исчезновении секретных данных из администрации президента
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петр Порошенко вновь не явился в ГБР на допросПетр Порошенко вновь не явился в ГБР на допросФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший президент Украины вновь не явился на допрос. На этот раз в Госбюро расследований Украины рассматривали дело об исчезновении секретных данных из администрации президента. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову, дело касается возможного совершения преступления должностными лицами категории «А». Украденные сведения являются государственной тайной.

Об исчезновении секретных данных с серверов из ситуационной комнаты стало известно в мае 2019 года. В пресс-службе президента, на то время страной руководил Порошенко, эти сведения опровергли. Тем не менее Госбюро уголовное дело возбудило. По этому делу Порошенко проходит свидетелем.

- В рамках этого дела следователи проверяют действия Порошенко на должности пятого президента Украины, -сказала Иванова в эфире телеканала «Наш. Макси ТВ».

С ее слов Порошенко уже 18 раз игнорирует требование явиться на допрос.

Ранее экс-президент Украины должен был пройти исследование с помощью полиграфа. Но 1 октября, в день, когда было назначено проведение экспертизы в ГБР Порошенко не пришел. Позже он объяснил свое решение тем, что просто не доверяет ГБР, а потому готов ответить на вопросы с помощью детектора лжи, но в прямом эфире.

Он также пропустил допрос по делу об инциденте в Керчинском проливе - вместо этого бывший президент уехал за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия и Турция проводят четвертое совместное патрулирование в Сирии
Убийство студентки СПбГУ в Кремле считают «актом безумия»
Кремль не знает, покупали ли близкие Асада недвижимость в Москве
Почти 1,5 миллиона россиян страдают от алкоголизма
Песков заявил, что Эво Моралес не запрашивал в РФ политического убежища
Песков: при строительстве "Восточного" было похищено 11 млрд рублей
Организатора "Белых касок" нашли мертвым в Стамбуле
Более половины россиян сталкиваются с кибербуллингом
Дело троих сообщников наркобарона Плахотнюка передано в суд
В Москве мужчина заказал убийство своей матери ради недвижимости
Оксана Пушкина отреагировала на трагедию, выпавшей из окна москвички с детьми
В Верховной раде хотят начать диалог со СМИ из-за скандального указа Зеленского
Лавров раскритиковал попытки США ограбить Сирию
Зеленский сменил своего представителя в правительстве Украины
МИД России назвал отставку Моралеса "срежиссированным госпереворотом"
"Я не гонюсь за работой". Арсен Венгер отреагировал на слухи о тренерстве «Баварии»