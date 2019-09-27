Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-27T13:26:28+03:00

Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте Керченском проливе» Фото: REUTERS

Экс-президента Украины уведомили о дате допроса, но он решил уехать за границу

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Бывший президент незележной Пётр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований Укрвины (ГБР), куда он был вызван в качестве свидетеля по делу об «организации перехода кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив».

Адвокат экс-президента Украины Игорь Головань сообщил ГБР, что Порошенко не смог прейти на допрос, поскольку находится за границей и не сможет прийти.

В свою очередь пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова отметила, что о дате допроса политика уведомили заранее, а других участников инцидента уже допросили.

Напомним, ранее бывший украинский лидер заявил, что его политическая сила «никого и ничего» не боится, поэтому нынешняя власть не сможет посадить его.

Порошенко со своей командой стали фигурантами 13 уголовных дел, связанных с преступными доходами, мошенничеством, использованием должностного положения, незаконном обогащением, узурпация судебной власти, а также госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU