2019-11-11T19:07:41+03:00
Общество

В Минздраве считают, что рейтинг пьющих стран составляли на основе устаревших данных

Если бы в исследовании взяли статистику за 2018 год, Россия не попала бы в топ-10
Юлия САЛЬНИКОВА
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Потребление спиртного в России снижаетсяПотребление спиртного в России снижаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Минздраве опровергают данные о том, что Россия входит в десятку самых пьющих стран. Напомним, исследователи посчитали, что страна находится на седьмом месте, уступив «лидерство» Литве. В ведомстве уверен, что если бы аналитики взяли для расчета данные 2018 года, то таких результатов бы не было. Исследование проведено на основе «устаревших данных» 2017 года.

- Если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки, - сообщил «Газета.Ru» замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Днные между 2018 и 2017 годами сильно отличаются. Если в год, который рассматривали исследователи на человека в России приходилось 11,1 литр алкоголя, то в 2018 году - всего 9,3 литра.

В "Трезвой России" отметили, что с каждым годом объем потребления алкоголя на душу населения действительно сокращается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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