2019-11-11T08:30:55+03:00
Общество

Эксперты заявили, что Россия входит в "топ-10" самых "пьющих" стран в мире

При этом, потребление алкоголя в РФ значительно сократилось с 2007 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что самой "пьющей" страной в мире является Литва. В этой стране самый высокий коэффициент потребления алкоголя на душу населения. Жители Литвы в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год.

При этом, по мнению экспертов, Россия попала на седьмую строчку "алкогольного рейтинга" с показателем 11, 1 литра в год на душу населения. Исследователи заявили, что потребление алкоголя в РФ значительно сократилось с 2007 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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