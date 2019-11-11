В «Трезвой России» призвали не радоваться вхождению России в "топ-10 самых пьющих стран"

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-11T12:09:56+03:00

Но отметили, что статистика меняется в лучшую сторону

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Глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал рейтинг самых пьющих стран мира. Россия вошла в топ-10 и заняла седьмое место.

Радоваться тому факту не стоит, уверен эксперт, но нельзя не признать, что статистика год от года улучшается. При этом обнародованные данные охватывают только легальный рынок, не стоит сбрасывать со счетов оборот контрафактного алкоголя.

- Рейтинг показывает, что ситуация меняется в лучшую сторону. В данном рейтинге цифры показывают, что доля потребления алкоголя на душу населения (в России — прим. ред.) — 11 литров, а в общем эксперты констатируют, что цифры выше , — заявил Хамзаев телеканалу «360».

Авторам исследования руководитель организации посоветовал собирать полную картину, прежде чем озвучивать результаты. Тем не менее, в России стали меньше потреблять спиртного, но это не обозначает, что проблема решена.

Рейтинг представила организация «Здоровье вкратце». Первые три места достались Литве, Австрии и Франции. Там на душу населения приходится 12,3, 11,8 и 11,7 литра спиртного, соответственно.

Россия оказалась на седьмой строчке, разделив эту позицию с Венгрией – по 11,1 литра спиртного на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU