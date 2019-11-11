2019-11-11T21:22:07+03:00
Общество

В Госдуме предложили создать реестр людей, которые занимаются кибербуллингом

В список будут попадать те, кто попался на травле в Интернете
Юлия САЛЬНИКОВА
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Агрессовров в Сети хотят занести в списокАгрессовров в Сети хотят занести в списокФото: Евгения ГУСЕВА
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Чтобы бороться с травлей в Интернете, в Госдуме предложили создать реестр кибербуллеров. Буллинг – явление не новое, но обозначение именно этим словом получило не так давно. Термином обозначают случаи, когда кто-то подвергается нападкам, травле, с развитием Интернета все чаще жертвами кибербуллеров становятся пользователи Сети, в то числе дети.

Исследование показало, что большинство подростков в России не рассказывают родителям о случаях травли в Интернете.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что лучше всего на агрессоров в Сети воздействовать не столько штрафами, сколько с помощью морального давления. Попадание в список кибербуллеров станет для них равноценным наказанием, считает депутат.

- Чтобы это было вседоступно, чтобы люди могли отразить своё мнение, написать им посты о том, что они думают об этих людях. Мне кажется, такое моральное давление будет для них хуже, чем штраф или другое наказание, - приводит его слова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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