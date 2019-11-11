Более половины россиян сталкиваются с кибербуллингом

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-11T14:12:05+03:00

Чаще всего речь идет о троллинге, осуждении и агрессивных комментариях

Изменить размер текста: A A

Более половины российских интернет-пользователей (58%) сталкиваются с кибербуллингом. При этом каждый четвертый опрошенный признался, что хоть раз становился объектом агрессии в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Mail.ru Group и ее партнерами.

Чаще всего речь идет о разовых негативных комментариях, осуждении действий других людей, в том числе знаменитостей, и троллинге.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU