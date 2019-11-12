В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе

СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-12T08:00:50+03:00

Один из гостей гуляний несколько раз пальнул в воздух глубокой ночью

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Московские полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на севере столицы. Все произошло в ночь на вторник, 12 ноября, во время свадебных гуляний.

Один из гостей несколько раз выстрелил в воздух, чем весьма напугал местных жителей. Заявление о хулиганстве поступило в полицию в 03:15 мск. Правоохранители тут же выехали по адресу: Ленинградское шоссе, дом 134.

Было установлено, что выстрелы произведены в воздух из неизвестного огнестрельного оружия.

"Правонарушитель задержан, пострадавших нет", - цитирует ТАСС пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

Стоит отметить, что такие инциденты постоянно происходят по всей стране. Чаще всего огонь открывают на свадьбах лиц кавказских национальностей, в частности, дагестанцев и чеченцев. Сайт kp.ru писал, что за стрельбу в воздух можно отделаться штрафом или получить условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU