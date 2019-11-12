В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе
Московские полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на севере столицы. Все произошло в ночь на вторник, 12 ноября, во время свадебных гуляний.
Один из гостей несколько раз выстрелил в воздух, чем весьма напугал местных жителей. Заявление о хулиганстве поступило в полицию в 03:15 мск. Правоохранители тут же выехали по адресу: Ленинградское шоссе, дом 134.
Было установлено, что выстрелы произведены в воздух из неизвестного огнестрельного оружия.
"Правонарушитель задержан, пострадавших нет", - цитирует ТАСС пресс-службу Главного управления МВД по Москве.
Стоит отметить, что такие инциденты постоянно происходят по всей стране. Чаще всего огонь открывают на свадьбах лиц кавказских национальностей, в частности, дагестанцев и чеченцев. Сайт kp.ru писал, что за стрельбу в воздух можно отделаться штрафом или получить условный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU