СМИ сообщили, что участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы
Разгоряченные участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы в это воскресенье, 21 октября. По данным источника в правоохранительных органов, выстрелы в воздух были произведены во время движения автомобилей в районе Щелковского шоссе.
"В районе дома 100 по Щелковскому шоссе участники свадебного кортежа стреляют в воздух, кортеж движется по направлению к центру", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Уточняется, что номера автомобилей, из которых производитель выстрелы, зарегистрированы в одной из стран СНГ.
Как рассказали КП в пресс-службе московской полиции, "после сообщений СМИ была проведена проверка. Информация не подтвердилась".
Напомним, что в апреле этого года сайт kp.ru писал о похожем случае, который получил широкий резонанс. Шикарный кортеж одной из дагестанских свадеб попал в скандал со стрельбой. Разъезжающие по улицам Москвы гости празднества стреляли не только в воздух, но и в пытавшиеся обогнать их автомобили.