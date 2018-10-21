СМИ сообщили, что участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы

21 Окт. 14:33 2018-10-21T19:04:58+03:00

Но в московской полиции "КП" эту информацию не подтвердили

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Разгоряченные участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы в это воскресенье, 21 октября. По данным источника в правоохранительных органов, выстрелы в воздух были произведены во время движения автомобилей в районе Щелковского шоссе.

"В районе дома 100 по Щелковскому шоссе участники свадебного кортежа стреляют в воздух, кортеж движется по направлению к центру", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Уточняется, что номера автомобилей, из которых производитель выстрелы, зарегистрированы в одной из стран СНГ.

Как рассказали КП в пресс-службе московской полиции, "после сообщений СМИ была проведена проверка. Информация не подтвердилась".

Напомним, что в апреле этого года сайт kp.ru писал о похожем случае, который получил широкий резонанс. Шикарный кортеж одной из дагестанских свадеб попал в скандал со стрельбой. Разъезжающие по улицам Москвы гости празднества стреляли не только в воздух, но и в пытавшиеся обогнать их автомобили.