В Совфеде предложили ужесточить наказание родителям за запрет видеться с ребенком после развода

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-12T10:55:36+03:00

Таких родителей смогут штрафовать на пять тысяч рублей или отправлять в камеру на пять суток

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Сенаторы придумали способ, как «поделить» ребенка после развода. Законопроект предусматривает ужесточение наказания для родителей, которые запрещают второму родителю или близким родственникам видеться с ребенком. Под статью попадут и те, кто не выполняет решение суда по передаче ребенка.

Предложено вести для таких родителей административную ответственность: штраф до 5 тысяч рублей или арест до 5 суток. Поправки могут внести в статью 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сейчас закон тоже предусматривает наказание для родителей, но на деле штрафы выносят только после повторного нарушения, причем если родитель преступил закон трижды и более количество раз, его уже не получится вновь оштрафовать по той же статье:

- Например, человек не исполняет судебное решение о передаче ребенка одному из родителей, ему назначают штраф, но ребенка он все равно не возвращает, -объяснил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Его слова приводит "Парламентская газета".

Повторно наказать такого родителя можно только в случае, если он вернул ребенка, а затем вновь забрал и не возвращает второму родителю, несмотря на решение суда.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России предлагают ввести алименты для неработающего родителя.

ИСТОЧНИК KP.RU