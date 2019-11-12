"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда
Обладательницей титула "Мисс Интернешнл-2019" стала конкурсантка из Таиланда Сиретхорн Лиарамват. Девушке 25 лет, она работает фармацевтом.
Чтобы обойти представительниц 82 других стран, красавице нужно было блеснуть не только внешностью, но и нравственными качествами. В финале конкурса, когда на сцене остались лишь восемь человек, Сиретхорн прочитала трогательную речь о необходимости сохранения мира на Земле.
В результате именно ей досталась корона "Мисс интернешнл". Заветную награду Лиарамват вручила победительница 2018 года - Марием Веласко из Венесуэлы.
Церемония награждения транслировалась на YouTube-канале конкурса. Российская представительница Марина Орешкина из Владивостока не смогла войти даже в топ-15 участниц.
Сайт kp.ru писал, что в прошлой месяце стала известна обладательница титула "Мисс земля-2019". Заветная корона досталась 21-летней студентке из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
ИСТОЧНИК KP.RU