2019-11-12T13:16:08+03:00
В мире

"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда

25-летняя Сиретхорн Лиарамват обошла конкурсанток из 82 стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Победительница конкурса красоты 2019 года. Фото: instagram.com/missinternationalofficialПобедительница конкурса красоты 2019 года. Фото: instagram.com/missinternationalofficial
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Обладательницей титула "Мисс Интернешнл-2019" стала конкурсантка из Таиланда Сиретхорн Лиарамват. Девушке 25 лет, она работает фармацевтом.

Чтобы обойти представительниц 82 других стран, красавице нужно было блеснуть не только внешностью, но и нравственными качествами. В финале конкурса, когда на сцене остались лишь восемь человек, Сиретхорн прочитала трогательную речь о необходимости сохранения мира на Земле.

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Представительница Таиланда Сиретхорн Лиарамват
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В результате именно ей досталась корона "Мисс интернешнл". Заветную награду Лиарамват вручила победительница 2018 года - Марием Веласко из Венесуэлы.

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Жюри конкурса Мисс Интернешнл оценивают не только внешность, но и нравственные качества участниц
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Церемония награждения транслировалась на YouTube-канале конкурса. Российская представительница Марина Орешкина из Владивостока не смогла войти даже в топ-15 участниц.

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Марина Орешкина из России
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Сайт kp.ru писал, что в прошлой месяце стала известна обладательница титула "Мисс земля-2019". Заветная корона досталась 21-летней студентке из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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