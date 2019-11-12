"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-12T13:16:08+03:00

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Обладательницей титула "Мисс Интернешнл-2019" стала конкурсантка из Таиланда Сиретхорн Лиарамват. Девушке 25 лет, она работает фармацевтом.

Чтобы обойти представительниц 82 других стран, красавице нужно было блеснуть не только внешностью, но и нравственными качествами. В финале конкурса, когда на сцене остались лишь восемь человек, Сиретхорн прочитала трогательную речь о необходимости сохранения мира на Земле.

missinternationalofficial Представительница Таиланда Сиретхорн Лиарамват

В результате именно ей досталась корона "Мисс интернешнл". Заветную награду Лиарамват вручила победительница 2018 года - Марием Веласко из Венесуэлы.

missinternationalofficial Жюри конкурса Мисс Интернешнл оценивают не только внешность, но и нравственные качества участниц

Церемония награждения транслировалась на YouTube-канале конкурса. Российская представительница Марина Орешкина из Владивостока не смогла войти даже в топ-15 участниц.

missinternationalofficial Марина Орешкина из России

Сайт kp.ru писал, что в прошлой месяце стала известна обладательница титула "Мисс земля-2019". Заветная корона досталась 21-летней студентке из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.

ИСТОЧНИК KP.RU