2019-11-12T14:20:44+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали идею снижения пенсионного возраста в ДФО

В Госдуме считают, что у жителей Дальнего Востока должны быть свои привилегии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кремль отреагировал на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке. ФОТО Александр Рюмин ТАССКремль отреагировал на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке. ФОТО Александр Рюмин ТАСС
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Кремль пока не сформировал позицию по идее снижения пенсионного возраста для жителей Дальневосточного федерального округа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы комитета Государственной думы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению депутата, жители ДФО могут рассчитывать на особые привилегии, поскольку проживают в сложных климатических условиях. А снижение пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 60 для мужчин может остановить отток населения с Дальнего Востока.

"Мы никак не оцениваем. Позиции на этот счет нет", - сказал представитель Кремля журналистам.

Тем временем, инициатива уже направлена на рассмотрение членами правительства. Также Харитонов подготовил соответствующий законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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