В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст жителей Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-12T08:35:39+03:00

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Глава комитета Государственной думы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил снизить пенсионный возраст для жителей Дальневосточного федерального округа, вернув его к прежним показателям - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Депутат указал на то, что население региона с суровыми климатическими условиями заслуживает особых привилегий. К тому же отток жителей из северный районов после повышения пенсионного возраста значительно вырос.

"Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы", - цитирует газета "Известия" парламентария.

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ИСТОЧНИК KP.RU