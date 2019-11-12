2019-11-12T14:50:29+03:00
Общество

В министерстве труда предложили лечить бесплатно пожилых россиян в частных клиниках

Расходы регионам компенсируют за счет межбюджетных трансферов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Частные клиники смогут лечить пациентов бесплатноЧастные клиники смогут лечить пациентов бесплатноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Частные клиники в России могут начать бесплатно лечить пожилых людей. Речь идет о пенсионерах от 65 лет и старше. Деньги частным медорганизациям смогли бы компенсировать из бюджета. Пока в разработке только пилотный проект. В каких регионах приступят к его реализации пока не известно. С предложением выступили специалисты министерства труда России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

- В программу входит финансирование расходов субъектов на оказание первичной медико-санитарной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, - сказано в проекте.

Лечить пожилых пациентов в случае принятие проекта смогут как амбулаторно, так и в стационаре.

Ранее в правительстве одобрили выделение средств частным клиникам на оказание высокотехнологичной помощи россиянам. Услуги будут оказывать бесплатно, несмотря на то, что эти процедуры не входят в список бесплатных услуг по полису ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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