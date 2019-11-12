2019-11-12T15:00:48+03:00
Происшествия

Задержанных в Венгрии болельщиков ЦСКА освободили

Двое фанатов московского клуба вышли из-под ареста несколько дней назад
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На прошлой неделе в Будапеште произошли столкновения фанатов ЦСКА с местными болельщикамиНа прошлой неделе в Будапеште произошли столкновения фанатов ЦСКА с местными болельщикамиФото: REUTERS
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Задержанных в Будапеште болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА отпустили из-под стражи. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Венгрии.

Двое мужчин были арестованы на прошлой неделе перед матчем Лиги Европы. Тогда российские футболисты встретились на поле с игроками венгерского клуба "Ференцварош".

Сайт kp.ru писал, что поводом для задержания стали беспорядки и столкновения между россиянами, фанатами местной команды и правоохранителями. Для разгона толпы привлекалась конная полиция и служебные собаки.

Россияне вышли на свободу пару дней назад

Россияне вышли на свободу пару дней назад

"В результате тесного взаимодействия Посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча команд ЦСКА и "Ференцварош", 10 ноября были освобождены из-под ареста", - сообщается в посте на странице посольства в Facebook.

Предъявлены ли россиянам обвинения, не уточняется.

Михаил Моссаковский on Twitter. В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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