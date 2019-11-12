Задержанных в Венгрии болельщиков ЦСКА освободили
Задержанных в Будапеште болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА отпустили из-под стражи. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Венгрии.
Двое мужчин были арестованы на прошлой неделе перед матчем Лиги Европы. Тогда российские футболисты встретились на поле с игроками венгерского клуба "Ференцварош".
Сайт kp.ru писал, что поводом для задержания стали беспорядки и столкновения между россиянами, фанатами местной команды и правоохранителями. Для разгона толпы привлекалась конная полиция и служебные собаки.
Россияне вышли на свободу пару дней назад
"В результате тесного взаимодействия Посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча команд ЦСКА и "Ференцварош", 10 ноября были освобождены из-под ареста", - сообщается в посте на странице посольства в Facebook.
Предъявлены ли россиянам обвинения, не уточняется.
Михаил Моссаковский on Twitter. В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками.
ИСТОЧНИК KP.RU