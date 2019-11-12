В прокуратуре рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, на что россияне жалуются чаще всего в надзорное ведомство.
На первом месте нарушения, связанные с трудовым законодательством. Помощи в решении трудовых споров и восстановлении нарушенных прав просят 13,2% от общего количества обратившихся.
На втором месте по популярности проблемы в сфере ЖКХ. На долю этих нарушений пришлось 10,9% обращений.
Что касается общего количества обращений, то оно снизилось по сравнению с прошлым годом на 1,9 процентов.
- Россияне также недовольны земельным законодательством, пенсионной реформой и экологией, цитирует News.ru слова Куренного.
А вот на долю предпенсионеров, трудовые права которых нарушаются на работе, приходится менее 1 процента от общего числа обращений.
Ранее Роскомнадзр поделился свей статистикой жалоб. За прошлый год люди стали чаще выражать недовольство работой сотовых операторов.
ИСТОЧНИК KP.RU