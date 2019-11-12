2019-11-12T16:24:52+03:00
Общество

В прокуратуре рассказали, на что россияне жалуются чаще всего

В сравнении с прошлым годом количество обращений сократилось на 14,9 процентов
Елена АКИМОВА
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В прокуратуре рассказали, на что чаще всего жалуются россиянеВ прокуратуре рассказали, на что чаще всего жалуются россиянеФото: Алиса ТИТКО
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Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, на что россияне жалуются чаще всего в надзорное ведомство.

На первом месте нарушения, связанные с трудовым законодательством. Помощи в решении трудовых споров и восстановлении нарушенных прав просят 13,2% от общего количества обратившихся.

На втором месте по популярности проблемы в сфере ЖКХ. На долю этих нарушений пришлось 10,9% обращений.

Что касается общего количества обращений, то оно снизилось по сравнению с прошлым годом на 1,9 процентов.

- Россияне также недовольны земельным законодательством, пенсионной реформой и экологией, цитирует News.ru слова Куренного.

А вот на долю предпенсионеров, трудовые права которых нарушаются на работе, приходится менее 1 процента от общего числа обращений.

Ранее Роскомнадзр поделился свей статистикой жалоб. За прошлый год люди стали чаще выражать недовольство работой сотовых операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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