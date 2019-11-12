"Русские истребители" получили четыре новейших истребителя Су-35С

СЕГОДНЯ 21:07 2019-11-12T21:16:04+03:00

В Минобороны уточнили, что теперь в парке у "витязей" имеются Су-35С, Су-30СМ и Су-27 [видео]

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В Министерстве обороны РФ сообщили, что четыре новыейших истребителя Су-35С, которые ранее поступили на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dev.kp.ru/video/embed/743411" frameborder="0"></iframe> Пилотажная группа «Русские витязи» получила новые истребители Су-35С.Самолеты переданы летчикам на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, где был проведен контрольный облет техники

В ведомстве сообщили, что теперь в парке у "витязей" есть Су-35С, Су-30СМ и Су-27.

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ИСТОЧНИК KP.RU