"Русские истребители" получили четыре новейших истребителя Су-35С
В Минобороны уточнили, что теперь в парке у "витязей" имеются Су-35С, Су-30СМ и Су-27 [видео]
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В Министерстве обороны РФ сообщили, что четыре новыейших истребителя Су-35С, которые ранее поступили на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье.
Пилотажная группа «Русские витязи» получила новые истребители Су-35С.Самолеты переданы летчикам на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, где был проведен контрольный облет техники
В ведомстве сообщили, что теперь в парке у "витязей" есть Су-35С, Су-30СМ и Су-27.
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ИСТОЧНИК KP.RU