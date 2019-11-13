Выпускники назвали самые популярные темы итогового сочинения

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-13T11:30:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученики старших классов назвали самые популярные темы итогового сочинения, которое им предстоит написать 4 декабря. Большинство школьников решили порассуждать об отношении полов. Тема «Он и она» близка каждому третьему выпускнику.

66% занимаются активной подготовкой к предстоящей контрольной работе,

32% планируют взяться за это в самое ближайшее время,

2% совсем не будут готовиться к сочинению.

29% уверены, что на подготовку хватит меньше месяца,

44% готовы потратить от 1 до 2 месяцев,

21% больше двух месяцев.

Каждый третий (36%) признаются, что сочинение довольно сложное и многие прибегают к услугам репетиторов (38%), занимаются онлайн или штудируют пособия. 2% обходятся только тем, что дают в школе.

- Основная проблема подготовки к сочинению заключается в том, чтобы ученик тренировал собственные навыки выполнения творческого задания, а не искал после объявления тем типовые решения в интернете, - объяснил «Известиям» директор центра образовательных данных Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Евгений Малеванов.

Ранее сайт kp.ru писал, что выпускникам предложат пять тематических направлений, которые утверждены Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). К каждому направлению эксперты ФИПИ дали пояснения, что именно нужно будет обсудить в эссе этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU