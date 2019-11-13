Родителям хотят дать право получать информацию о здоровье подростков в больницах

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-13T12:47:45+03:00

Молодые люди от 15 до 18 лет могут скрывать от родителей выявленные медиками болезни, наркоманию, беременность или увечья

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В Госдуму внесли законопроект, который дает право родителям получать информацию о здоровье детей. Сейчас, в случае, если подросток самостоятельно обращается к врачу, родители могут и не знать о выявленных медиками заболеваниях или любых других изменениях в состоянии школьника. Доступ к этой информации для родителей закрыт.

- Законные представители несовершеннолетних в возрасте от 15 лет и старше или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте от 16 лет и старше не имеют возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей, - приводит текст пояснительной записки к законопроекту ТАСС.

Таким образов принятие закона поможет родителям своевременно узнать, курит ли ребенок, употребляет ли наркотики. Подростки не смогут скрыть от родителей беременность или травмы, которые получили от сверстников. В законопроекте сказано, что право сохранить в тайне от родителей и близких информацию о своем здоровье получат подростки, признанные дееспособными до достижения ими 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU