Если ребенка кладут в больницу: 5 самых важных прав родителей

29 Дек. 16:30 2017-12-29T16:37:09+03:00

Если маленькому пациенту до 4-х лет, то родителю безоговорочно обязаны предоставить бесплатное спальное место и питание — за такие удобства больница получает полноценную оплату из фонда обязательного медицинского страхования Фото: Андрей КОПАЛОВ

Вместе с экспертами по здравоохранению и правам пациентов мы разобрали главные вопросы, которые возникают при лечении детей.

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Недавно «КП» рассказала историю одной из наших сотрудниц, которая столкнулась с невыносимыми условиями в больнице, куда легла вместе с маленьким сыном. Вместо кровати маме выделили обитую дермантином кушетку, о бесплатном питании и речи не шло, не говоря уже о доступе в нормальную душевую.

Какие права есть у родителей и других родственников, если ребенка кладут в больницу, и как нужно действовать на практике, чтобы избежать проблем либо решить их с наименьшими потерями времени и нервов — самые важные вопросы мы разобрали вместе с экспертами по здравоохранению и правам пациентов Всероссийского союза страховщиков. Напомним: сейчас страховые компании, выдающие нам полисы ОМС (обязательного медстрахования), по закону являются бесплатными медицинскими адвокатами пациентов.

1. В каких случаях взрослый может лечь в больницу вместе с ребенком?

- На этот вопрос прямо отвечает часть 3 статьи 51 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Можете процитировать ее в приемном отделении больницы:

«Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка».

То есть, взрослый вправе находиться в больнице, во-первых, независимо от возраста ребенка — вплоть до того, как юный пациент станет совершеннолетним (до 18-летия). Во-вторых, можно лечь в больницу вместе с ребенком на весь срок лечения.

2. Кто из членов семьи может находиться с ребенком в больнице?

- Как сказано выше, это может быть один из родителей — папа или мама, либо — иной член семьи. Исходя из законодательства, кроме родителей к членам семьи относятся также бабушки-дедушки, братья-сестры и дяди-тети ребенка. «Иные законные представители» - это приемные родители, опекуны или попечители ребенка.

3. Что полагается взрослому, который ложится в больницу вместе с ребенком?

- Если маленькому пациенту до 4-х лет, то родителю безоговорочно обязаны предоставить бесплатное спальное место и питание — за такие удобства больница получает полноценную оплату из фонда обязательного медицинского страхования, - поясняет эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников. Причем, под спальным место подразумевается отдельная нормальная кровать с постельным бельем, а не голая кушетка.

Если ребенок старше 4-х лет, то маме или папе гарантируется бесплатное спальное место и питание при условии, что есть медпоказания для совместной госпитализации (пункт 4 части 3 статьи 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). То есть, если лечащий врач решит, что для маленького пациента действительно необходимо, чтобы кто-то из родителей находился с ним круглосуточно.

- Увы, в нашем законодательстве сегодня нет критериев для принятия такого решения, - предупреждает председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко. - Все отдается на усмотрение лечащему врачу. Если он считает, что ваше присутствие при лечении ребенка не требуется (соответственно, это лишает вас права на бесплатную кровать и питание — за это придется платить из своего кошелька. - Авт.), то вы можете сразу написать заявление главврачу и привести свои аргументы: почему совместное пребывание с ребенком действительно необходимо. Например, можно указать, что у ребенка гипертермия (очень высокая температура), приступы сильного кашля, поэтому требуется круглосуточно быть рядом и, в соответствии с законом, полагаются отдельное спальное место и питание бесплатно.

НА ЗАМЕТКУ

Региональные власти вправе расширять медицинские гарантии для родителей с детьми. В частности, может быть предусмотрено, что бесплатное спальное место и питание безоговорочно (то есть даже если нет медпоказаний для совместной госпитализации) предоставляются не до 4, а, скажем, 5 или 6-летнего возраста ребенка. Узнать, есть ли такие условия у вас в регионе, вы можете в страховой компании, выдавшей вам полис ОМС. Обратите внимание: расширять общее правило — о предоставлении бесплатного спального места родителю ребенка до 4-х лет — регионы вправе, а вот урезать его, сокращая возраст ребенка, например, до 2-х лет, категорически не допускается, подчеркивает Алексей Березников.

4. Что делать, если в больнице отказываются создать вам нормальные условия вопреки закону?

В таких случаях можно сразу сигналить в три инстанции:

- на «горячую линию» Министерства/департамента/комитета здравоохранения вашего региона;

- в страховую компанию, выдавшую полис ОМС (обязательного медстрахования);

- в прокуратуру.

5. Как оплачивается больничный лист родителю, который лежит в больнице вместе с ребенком?

Как поясняют в Фонде социального страхования (это ведомство отвечает за оплату больничных листов у нас в стране), срок оплаты листка нетрудоспособности по уходу за ребенком зависит от возраста маленького пациента.

- Если малыш младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год (включая как стационарное, так и амбулаторное лечение ребенка, то есть и в больнице, и на дому).

- Если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год.

- Если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

Эти лимиты повышаются в случае инвалидности ребенка, при тяжелых заболеваниях (онкология, ВИЧ и др.).

Важно: воспользоваться лимитом вправе каждый из родителей по отдельности: то есть 60 дней в году с малышом на оплачиваемом бюллетене может отсидеть мама и столько же — папа. А если детей в семье несколько, то лимит действует отдельно на каждого ребенка.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Родителям нельзя брать на себя роль врачей, а Минздраву нужно ввести четкие правила решения важных вопросов

- Когда родитель ложится в больницу вместе с ребенком, возникает как минимум три вида последствий, - говорит председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко. - С одной стороны, это, безусловно дисциплинирующий фактор для медперсонала. С другой стороны, родители могут помешать нормальному лечению и даже причинить вред, сами того не желая. Например, известен случай, когда мама пришла в реанимацию к сыну после тяжелой операции, попыталась накормить его в обход желудочного зонда, и он умер.

Поэтому, оказываясь в больнице вместе с ребенком, нужно обязательно выполнять назначения врачей. А если вам кажется, что доктор что-то делает неправильно, обращайтесь опять же к профессионалам — другим врачам или в страховую медицинскую организацию, выдавшую вам полис ОМС.

Наконец, третий важный момент заключается в том, что излишняя активность и даже забота родителя о своем ребенке при совместном пребывании в общей палате, к сожалению, может стать сильным психотравмирующим фактором для других маленьких пациентов, которых родственники навещают гораздо реже. Об этом тоже не стоит забывать — нужно постараться вести себя разумно, не причиняя моральный вред окружающим в стремлении помочь собственному ребенку.

И еще я хотел бы обратиться к Минздраву. Многие конфликтные ситуации, в том числе между родителями и медперсоналом, возникают из-за того, что сегодня важные вопросы не урегулированы в нормативных актах. Так, до сих пор нет приказа о правилах и условиях доступа родственников пациентов в реанимацию, о посещении инфекционных отделений больниц, о критериях, по которым определяются медпоказания для совместного пребывания взрослого в больнице с ребенком. Очень важно, чтобы представители ведомства обратили внимание на разработку таких документов — их появление поможет избежать многих споров, необоснованных нападок на медиков и лишних нервотрепок для родителей больных детей.