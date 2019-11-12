2019-11-12T09:25:04+03:00
Политика

Назарбаев предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Казахстане

Встретиться на «нейтральной территории» Зеленский, со слов первого президента Казахстана, уже согласился
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нурсултан Назарбаев заявил, что получил согласие от одной из сторон на встречу президентов России и Украины. Об этом первый президент Казахстана сообщил на заседании дискуссионной площадки «Астана клуб». Назарбаев считает, что лидеры двух стран должны переговорить, причем желательно выбрать «нейтральную площадку». Такой, по его мнению, может стать Казахстан.

- Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему, - приводит слова Назарбаева РИА Новости. - Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины.

Согласие на встречу Владимир Зеленский уже дал.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского должны состояться в Париже во время саммита в нормандском формате. Главным условием проведения которого стал вывод войск с Донбасса. В понедельник 11 ноября в Петровское завершился этап разведения сил и средств, 12 ноября военные приступят к разминированию территории. Это третий населенынй пунскт, из которого вывели военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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