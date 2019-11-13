2019-11-13T19:18:53+03:00
Экономика

В России резко выросли суммы штрафов для АЗС, но платить их никто не торопится

За девять месяцев 2019 года Росстандарт велел нарушителям заплатить 47 миллионов рублей
Елена АКИМОВА
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В 2019 году штрафы для владельцев АЗС резко возрослиВ 2019 году штрафы для владельцев АЗС резко возрослиФото: Олег ЗОЛОТО
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В России резко выросли суммы штрафов для АЗС. За девять месяцев текущего года Росстандарт нашел массу нарушений и выписал за них штрафы на сумму 47 миллионов рублей. Примерно такая же цифра была по итогам всего 2018-го да – 50 миллионов рублей.

В среднем нарушения обходятся заправщикам в 580 тыс. рублей, а максимальная сумма штрафа составила два миллиона рублей. Чаще всего выявляют топливо, которое не соответствует требования техрегламента.

Основной объем нарушений был выявлен в III квартале, сумма выписанных штрафов составляет около 24,6 млн рублей.

В Росстандарте связывают такое увеличением с накопительным эффектом. Объем взысканий за первую половину года всегда будет меньше, чем за вторую.

Но, несмотря на официальные предписания и наказания, платить положенное нарушители не спешат. Из 47 млн рублей в бюджет были перечислены только 18 млн.

Две трети организаций предпочли обжаловать требования в суде

В Минпромторге объяснили почему суммы штраф в такие большие. За некачественное топливо АЗС платит 1% от оборота, но не менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении - до 3% с оборота, но не менее 2 млн рублей. Если же владелец отказывается платить, то работа станции может быть приостановлена на срок до 90 дней.

При нарушениях в маркировке, несоответствиях в документации штрафы ниже - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в Минпромторге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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