Штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести уже в Новом году

СЕГОДНЯ 02:29 2018-09-27T02:35:52+03:00

Оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС могут быть введены в 2019 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях России могут ввести уже в новом 2019 году. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров после заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Он отметил, что ситуация с качеством топлива улучшается, «но появились факты и проблемы», связанные с недоливом. Законопроект, редусматривающий наказание для недобросовестных заправщиков, Госкомиссия одобрила, в ближайшее время документ «будет согласован с ведомствами и по решению Госкомиссии внесен в правительство для одобрения и последующего внесения в Госдуму».

При этом министр уточнил, что комиссия постарается внести проект закона «в осеннюю сессию, но возможно, это перейдет в весеннюю».

«С учетом практики, потребуется время для переходного периода, думаю, что с января 2019 года будет введен или возможно – с середины следующего года», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, законопроект об ужесточении административной ответственности за недолив бензина на заправках предполагает штраф в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год.