2019-11-13T20:19:57+03:00
Общество

Россиянам разрешат разводиться и регистрировать детей в любом ЗАГСе страны

Минюст планирует упразднить привязку к месту жительства
Елена АКИМОВА
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Россиянам разрешат разводиться в любом ЗАГСЕ страныРоссиянам разрешат разводиться в любом ЗАГСЕ страныФото: EAST NEWS
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Минюст разрешит россиянам регистрировать детей и разводиться в любом ЗАГСе страны, независимо от места жительства. Соответствующий законопроект уже готовят в ведомстве.

В ведомстве объясняют, что появится возможность обратиться в загс за свидетельством о рождении, смерти или расторжении брака в любом регионе. Сейчас подобный принцип работает только в случае, если речь идет о регистрации брака. Жениться можно в любом отделении, а вот развестись только по месту регистрации одного из супруга или в том отделении, где был заключен брак.

Аналогично и с новорожденным - зарегистрировать малыша можно в загсе либо по месту его рождения, либо по месту жительства одного из родителей.

Новые правила сделают услуги госорганов более доступными. К тому же, не потребуется придумывать новые схемы для работы, достаточно все базы перевести в электронный вариант.

В общей базе данных буду храниться все сведения, и сотрудник ЗАГС может подключиться к системе и проверить информацию о том или ином человеке или зарегистрировать заявление о разводе, регистрации рождения или смерти.

Эта система так же упростит процедуру восстановления потерянных документов, их можно запросить из любой точки страны.

Таков будет первый этап обновления работы органов ЗАГС, а в будущем в ведомстве планируют создать личные кабинеты для россиян и там можно будет получить справки для себя и несовершеннолетних детей, сообщает mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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