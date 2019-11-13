«ВКонтакте» заявила о введение дизлайков к комментариям

13 Нояб. 20:35 2019-11-13T20:35:55+03:00

Представители соцсети заявили, что у пользователей появится возможность выразить несогласие с собеседником, даже не вступая в дискуссию

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат возможность поставить дизлайк комментариям других пользователей. Об этом представители соцсети сообщили на мероприятии VK Content Day в среду, 13 ноября.

На презентации представительница «ВКонтакте» заявила, что новая функция позволит пользователям и сообществам понять, сколько людей поддерживают ту или иную идею. Также дизлайки помогут выразить несогласие, не вступая при этом в дискуссию.

«Комментарии станут интереснее, потому что конструктив останется в беседе, а негатив - спрячется за дизлайками», - пояснила представительница соцсети.

На презентации рассказали и о других новых функциях «ВКонтакте»: истории станут доступными для всех типов сообществ; появится обновление приглашения на мероприятия; в мини-приложения добавят интерактивные стикеры, а также будут добавлены тематические ленты, которые смогут курировать участники открытой редакции.

Напомним, ранее Instagram решил отключить лайки для пользователей из США, чтобы убрать из соцсети «соревновательный элемент» и сделать акцент на общении.

ИСТОЧНИК KP.RU