2019-11-09T17:18:43+03:00
Общество

Instagram отключит лайки для пользователей из США

Компания хочет убрать из соцсети «соревновательный элемент» и сделать акцент на общение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Instagram хочет убрать «соревновательный элемент» и сделать акцент на коммуникацию между пользователямиInstagram хочет убрать «соревновательный элемент» и сделать акцент на коммуникацию между пользователямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Команда Instagram предупредила американцев, что через неделю они перестанут видеть количество лайков под постами. Одна из самых популярных в мире социальных сетей решила, что ее пользователи должны не соревноваться между собой, у кого под фото или видео лайков больше, а общаться.

Соцсеть начнет тестировать функцию, скрывающую отметки «понравилось» под публикациями пользователей, в Соединенных Штатах, сообщает Wired. Ранее ее уже тестировали в Канаде, Бразилии и других странах: вместо общего числа лайков пользователям показывали несколько имен подписчиков, которым понравился пост.

Гендиректор компании Instagram Адам Моссери пояснил, что лайки отключат многим, но не всем пользователям соцсети. По его словам, соцсеть хочет убрать из соцсети «соревновательный элемент» и сделать акцент на общении между людьми.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее разработчики Instagram позволили пользователям отмечать недостоверные, на их взгляд, публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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