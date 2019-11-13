«Ваше НАТО будет пачкать свои штаны»: Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что возле Кракова и Варшавы могут «стоять российские танки», если России удастся включить Украину в "новый Варшавский договор".
Кроме того, олигарх заявил, что Киев может «отвернуться» от Вашингтона, если США продолжат «умничать», а также пойти на сближение с Россией, если к интересам незалежной будут относиться пренебрежительно. По его словам, все это напугает Североатлантический альянс.
«Ваше НАТО будет пачкать свои штаны и покупать памперсы», - заявил Коломойский.
Как писал сайт kp.ru, миллиардер также отметил, что возвращение нормальных отношений между Киевом и Москвой необходимо для экономического восстановления его страны. Он заявил, что Вашингтон просто использует Украину, чтобы ослабить своего геополитического конкурента.
ИСТОЧНИК KP.RU