2019-11-13T23:05:49+03:00
Политика

«Ваше НАТО будет пачкать свои штаны»: Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше

Украинский олигарх сообщил, что Киев может «отвернуться» от Вашингтона, если США продолжат «умничать»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Ваше НАТО будет мочить свои штаны»: Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше. Фото: Константин Сазончик/ТАСС«Ваше НАТО будет мочить свои штаны»: Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше. Фото: Константин Сазончик/ТАСС
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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что возле Кракова и Варшавы могут «стоять российские танки», если России удастся включить Украину в "новый Варшавский договор".

Кроме того, олигарх заявил, что Киев может «отвернуться» от Вашингтона, если США продолжат «умничать», а также пойти на сближение с Россией, если к интересам незалежной будут относиться пренебрежительно. По его словам, все это напугает Североатлантический альянс.

«Ваше НАТО будет пачкать свои штаны и покупать памперсы», - заявил Коломойский.

Как писал сайт kp.ru, миллиардер также отметил, что возвращение нормальных отношений между Киевом и Москвой необходимо для экономического восстановления его страны. Он заявил, что Вашингтон просто использует Украину, чтобы ослабить своего геополитического конкурента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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