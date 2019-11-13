Игорь Коломойский: Россия даст Украине $100 миллиардов и ее танки будут под Варшавой. НАТО придется покупать памперсы

Миллиардера Игоря Коломойского называют покровителем и теневым манипулятором Владимира Зеленского. В 2014 году этот олигарх сделал многое, чтобы потопить «русскую весну» на Востоке Украины в крови. Став Днепропетровским губернатором, он финансировал первые националистические батальоны для борьбы с ополченцами Донбасса и обещал платить по 10 тысяч долларов за голову сепаратиста.

Но затем Петр Порошенко отнял у него Приватбанк, а в США завели на Коломойского расследование за финансовые махинации. Понятно, что Коломойский зол на это и его выпады в адрес американских властей можно объяснить именно этим.

«Серый кардинал» украинской политики в этом задиристом интервью явно шантажирует американцев. И ведет даже не двойную, а тройную игру.

Но одновременно он озвучивает и реальные политические и экономические тенденции, которые, возможно, как никто другой на Украине буквально «нутром чует». И смело говорит о том, о чем другие пока помалкивают.

Впрочем, читайте сами (цитаты из Нью-Йорк Таймс):

«Они (Россия, - ред.) сильнее (Украины, - ред.) в любом случае, - признал Игорь Коломойский. - Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это...

США просто используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического конкурента. Война против России - до последнего украинца...

Уже ясно, что Евросоюз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому лучше принять реальность и даже не пытаться... Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор.

Восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины...

А травма войны пройдет. Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я говорил, что не хочу быть с Россией. Но я объективно вижу, куда все движется...

Финансирование из России может заменить кредиты от МВФ.

Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги...

Если русские умнее с нами, мы поедем в Россию.

И тогда российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет загрязнять свои штаны и покупать памперсы...

У меня нет скрытого влияния на правительство Зеленского. Но если я надеваю очки и смотрю на себя, как на весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, марионеткой, хозяином Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы.

Я могу начать делать это по-настоящему.»