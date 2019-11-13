2019-11-15T16:36:27+03:00
Политика

Игорь Коломойский: Россия даст Украине $100 миллиардов и ее танки будут под Варшавой. НАТО придется покупать памперсы

Одиозный украинский олигарх заявил американской газете Нью-Йорк Таймс, что Киеву пора договариваться с Москвой, раз США не платят за войну с русскими
Иван ГРАЧЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments58
Миллиардера Игоря Коломойского называют покровителем и теневым манипулятором Владимира Зеленского. Фото: Константин Сазончик/ТАССМиллиардера Игоря Коломойского называют покровителем и теневым манипулятором Владимира Зеленского. Фото: Константин Сазончик/ТАСС
Изменить размер текста:

Миллиардера Игоря Коломойского называют покровителем и теневым манипулятором Владимира Зеленского. В 2014 году этот олигарх сделал многое, чтобы потопить «русскую весну» на Востоке Украины в крови. Став Днепропетровским губернатором, он финансировал первые националистические батальоны для борьбы с ополченцами Донбасса и обещал платить по 10 тысяч долларов за голову сепаратиста.

Но затем Петр Порошенко отнял у него Приватбанк, а в США завели на Коломойского расследование за финансовые махинации. Понятно, что Коломойский зол на это и его выпады в адрес американских властей можно объяснить именно этим.

«Серый кардинал» украинской политики в этом задиристом интервью явно шантажирует американцев. И ведет даже не двойную, а тройную игру.

Но одновременно он озвучивает и реальные политические и экономические тенденции, которые, возможно, как никто другой на Украине буквально «нутром чует». И смело говорит о том, о чем другие пока помалкивают.

Впрочем, читайте сами (цитаты из Нью-Йорк Таймс):

«Они (Россия, - ред.) сильнее (Украины, - ред.) в любом случае, - признал Игорь Коломойский. - Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это...

США просто используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического конкурента. Война против России - до последнего украинца...

Уже ясно, что Евросоюз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому лучше принять реальность и даже не пытаться... Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор.

Восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины...

А травма войны пройдет. Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я говорил, что не хочу быть с Россией. Но я объективно вижу, куда все движется...

Финансирование из России может заменить кредиты от МВФ.

Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги...

Если русские умнее с нами, мы поедем в Россию.

И тогда российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет загрязнять свои штаны и покупать памперсы...

У меня нет скрытого влияния на правительство Зеленского. Но если я надеваю очки и смотрю на себя, как на весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, марионеткой, хозяином Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы.

Я могу начать делать это по-настоящему.»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Славянске люди побоялись проститься с фронтовиком со знаменитой открытки, зато на похороны «героя» АТО согнали полгорода
В Славянске скончался Семен Усачев – фронтовик со всемирно известного снимка «9.5.45 Усачев». Похоронили героя тихо и скромно. В соседнем Краматорске в это же время пышно похоронили "героя АТО"
Дмитрий Гордон - Александру Гамову - о том, почему Игорь Коломойский призвал восстановить отношения с Россией: "Саш, ты будешь смеяться... Но мы и с ним тоже ели печенье"
В этом признался известный журналист из Киева, который рассказал в “Комсомолке» о синяках и недоедании Зеленского
Политолог: Почему Путин на Донбассе популярнее Зеленского? Да потому что последний не выполняет обещаний!
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал «КП», что стоит за итогами опроса, проведенного на юго-востоке Украины о популярности политиков и общественных деятелей
Новости 24
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты