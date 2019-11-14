Российские банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

14 Нояб. 09:28 2019-11-14T10:02:52+03:00

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Представители российских банков сообщают, что мошенники в 80% случаев изымают денежные средства с банковских карт клиентов с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).

Данные сервисы, по словам специалистов, позволяют отправить деньги по номеру карты. Этот вид мошенничества появился относительно недавно.

По словам специалистов, клиент банка, попавшись на крючок мошенников, вводит данные своей карты, с которой нужно перевести деньги. После этого злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности финансового учреждения просят его назвать код подтверждения из СМС.

В итоге денежные средства оказываются на виртуальной карте (к примеру, QIWI или Webmoney), пишут "Известия".

По словам представителя службы безопасности одного из региональных банков, в прошлом году не было зафиксировано подобного мошенничества. Однако в 2019-м это происходит до четырех раз в месяц.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ЦБ сообщили, что телефонные мошенники научились обманывать с помощью подмены банковских номеров. О новом способе хищения сообщил регулятор.

ИСТОЧНИК KP.RU