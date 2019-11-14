2019-11-14T10:02:52+03:00
Общество

Российские банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники предоставляются сотрудниками служб безопасности банков и просят клиентов назвать код из СМС
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Российские банки предупредили о новом виде мошенничества с картамиРоссийские банки предупредили о новом виде мошенничества с картамиФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Представители российских банков сообщают, что мошенники в 80% случаев изымают денежные средства с банковских карт клиентов с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).

Данные сервисы, по словам специалистов, позволяют отправить деньги по номеру карты. Этот вид мошенничества появился относительно недавно.

По словам специалистов, клиент банка, попавшись на крючок мошенников, вводит данные своей карты, с которой нужно перевести деньги. После этого злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности финансового учреждения просят его назвать код подтверждения из СМС.

В итоге денежные средства оказываются на виртуальной карте (к примеру, QIWI или Webmoney), пишут "Известия".

По словам представителя службы безопасности одного из региональных банков, в прошлом году не было зафиксировано подобного мошенничества. Однако в 2019-м это происходит до четырех раз в месяц.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ЦБ сообщили, что телефонные мошенники научились обманывать с помощью подмены банковских номеров. О новом способе хищения сообщил регулятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты