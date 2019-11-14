Глава МИД Украины сообщил о возможном выходе страны из «минских договоренностей»

14 Нояб. 12:24 2019-11-14T12:27:38+03:00

В Украине опасаются, что выход из минского соглашения приведет к отмене санкций против России Фото: REUTERS

Вадим Пристайко сообщил, что если властям Украины не удастся решить ситуацию в Донбассе, то придется обращаться к «третей силе»

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В Украине могут выйти из минского соглашения – об этом сообщил глава МИД страны Вадим Пристайко. Как сообщает агентство «News.online», министр уверен, что Украина выполнила все условия для проведения саммита в нормандском формате. Напомним, в понедельник 12 ноября объявлено о завершении разведения сил в Петровском. Это третий населенный пункт из трех, где были должны развести войска и военную технику от линии соприкосновения.

Пристайко сообщил, что в случае, если Украине не удастся самостоятельно решить ситуацию в ДНР, то у них есть на план «Б»:

- Нужно будет возвращаться к идее миротворческой миссии ООН. То есть, нужна (будет) третья сила, которая сможет помочь нам навести мир.

Депутаты от партии Верховной рады "Голос" сделали заявление о необходимости отказа от минских соглашений. Но их коллеги по другим партиям опасаются, что в таком случае с России могут снять санкции страны ЕС.

- Я не знаю, кто в этой стране есть, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ, - приводит украинское издание слова лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

ИСТОЧНИК KP.RU