2019-11-14T12:27:38+03:00
В мире

Глава МИД Украины сообщил о возможном выходе страны из «минских договоренностей»

Вадим Пристайко сообщил, что если властям Украины не удастся решить ситуацию в Донбассе, то придется обращаться к «третей силе»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments19
В Украине опасаются, что выход из минского соглашения приведет к отмене санкций против РоссииВ Украине опасаются, что выход из минского соглашения приведет к отмене санкций против РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Украине могут выйти из минского соглашения – об этом сообщил глава МИД страны Вадим Пристайко. Как сообщает агентство «News.online», министр уверен, что Украина выполнила все условия для проведения саммита в нормандском формате. Напомним, в понедельник 12 ноября объявлено о завершении разведения сил в Петровском. Это третий населенный пункт из трех, где были должны развести войска и военную технику от линии соприкосновения.

Пристайко сообщил, что в случае, если Украине не удастся самостоятельно решить ситуацию в ДНР, то у них есть на план «Б»:

- Нужно будет возвращаться к идее миротворческой миссии ООН. То есть, нужна (будет) третья сила, которая сможет помочь нам навести мир.

Депутаты от партии Верховной рады "Голос" сделали заявление о необходимости отказа от минских соглашений. Но их коллеги по другим партиям опасаются, что в таком случае с России могут снять санкции страны ЕС.

- Я не знаю, кто в этой стране есть, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ, - приводит украинское издание слова лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты