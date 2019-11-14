Глава МИД Украины сообщил о возможном выходе страны из «минских договоренностей»
В Украине могут выйти из минского соглашения – об этом сообщил глава МИД страны Вадим Пристайко. Как сообщает агентство «News.online», министр уверен, что Украина выполнила все условия для проведения саммита в нормандском формате. Напомним, в понедельник 12 ноября объявлено о завершении разведения сил в Петровском. Это третий населенный пункт из трех, где были должны развести войска и военную технику от линии соприкосновения.
Пристайко сообщил, что в случае, если Украине не удастся самостоятельно решить ситуацию в ДНР, то у них есть на план «Б»:
- Нужно будет возвращаться к идее миротворческой миссии ООН. То есть, нужна (будет) третья сила, которая сможет помочь нам навести мир.
Депутаты от партии Верховной рады "Голос" сделали заявление о необходимости отказа от минских соглашений. Но их коллеги по другим партиям опасаются, что в таком случае с России могут снять санкции страны ЕС.
- Я не знаю, кто в этой стране есть, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ, - приводит украинское издание слова лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
ИСТОЧНИК KP.RU