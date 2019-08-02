2019-08-02T23:50:07+03:00
Общество

В России увеличили детские пособия для ряда семей

Владимир Путин подписал соответствующий закон
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России увеличили детские пособия для ряда семейВ России увеличили детские пособия для ряда семейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому большее количество семей в стране смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Помимо этого, он продляет и выплаты на детей до трехлетнего возраста для ряда семей.

Этот закон был разработан правительством. Предлагалось изменить критерий нуждаемости семьи при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом величина зависела бы от той, что установлена в регионе проживания.

Помимо этого, для таких семей начнут действовать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере регионального прожиточного минимума. На данный момент размер этого пособия для детей старше полутора лет составляет 50 рублей.

Также закон увеличивает срок подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка. Теперь, как сообщает "РИА Новости" это можно сделать до наступления трехлетнего возраста у малыша.

Напомним, что сайт kp.ru ранее писал о повышении размера пособий на детей с 50 рублей до 10 тысяч. На такие выплаты претендуют около двух миллионов российских семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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