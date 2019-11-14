Комиссия Госдумы зафиксировала попытки иностранного вмешательства в 19 субъектах России

14 Нояб. 18:19 2019-11-14T18:19:04+03:00

Во внутреннюю политику нашей страны пытаются вмешаться двенадцать стран Европы и США

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Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки повлиять на российскую политику из вне в Москве, Санкт-Петербурге и еще 17 российских субъектах. Такое заявление сделал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня», - сказал он после заседания комиссии по иностранному вмешательству.

По словам Пискарева, вмешиваться во внутренние дела нашей страны пытаются двенадцать стран Европы и Соединённые Штаты. Он сообщил, что Госдума насчитала более 50 юридических, физических, иностранных лиц, которые работают за деньги, предоставляемые из-за границы.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» привела примеры вмешательства западных СМИ во внутренние дела России. Так она рассказала об агитации BBC во время праздничных мероприятий в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU