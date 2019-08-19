Мария Захарова привела примеры вмешательства зарубежных СМИ во внутренние дела России

Выступая в понедельник в эфире Радио «Комсомольская правда», спикер МИД РФ Мария Захарова привела пример вмешательства западных СМИ в наши внутренние дела. А также объяснила, чем подход российских медиа отличается здесь в лучшую сторону:

— Вмешательство во внутренние дела — это когда [зарубежные] журналисты занимаются не описательной деятельностью, не журналистской работой — а, например, агитацией. Приведу один случай: русская служба «Би-Би-Си» в субботу подходила к людям, которые находились в Москве, в ходе праздничных мероприятий. Подходила и говорила: «Вы находитесь сейчас в Парке Горького, допустим, а вы в курсе что вот тут одиночные пикеты»? Люди говорили — да. «А вы не собираетесь пойти и присоединиться к ним»? Люди говорили — нет. «Но, может быть, вам хорошо подумать и присоединиться к этим одиночным пикетам», — настаивали журналисты… Вот это не описательская деятельность, — подчеркнула Захарова в эфире Радио «Комсомольская Правда».

И, в свою очередь, привела другой пример на ту же тему:

— Описательская деятельность — это то, чем занимается, например, телеканал RT в Париже. Когда корреспонденты берут объектив, идут на улицу, не призывают людей выходить или уходить с площадей — а просто стоят с камерой, включают стрим и в соцсетях, у себя на сайте или в телеэфире. И дают прямое включение того, что происходит. А потом делают репортажи.

Однако, по словам дипломата, ряд западных медиа — например, «Би-Би-Си» или «Дойче Велле» — занимаются у нас не журналистикой, а агитацией.

— Честно говоря, такой наглости я никогда раньше не видела: когда западные СМИ, которые имеют русскую службу и собственных корреспондентов, занималась подобными вещами — прямыми призывами к людям выходить на несанкционированные митинги, — подводит итог Захарова.