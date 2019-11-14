2019-11-14T19:25:20+03:00
Общество

Жители нескольких стран отмечают сбои в работе Instagram

Пользователи соцсети не могут войти в свои аккаунты и обновить ленту новостей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители нескольких стран отмечают сбои в работе InstagramЖители нескольких стран отмечают сбои в работе InstagramФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 14 ноября, в нескольких странах пользователи столкнулись со сбоями в работе социальной сети Instagram.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, большинство людей столкнулись со сложностью просмотраа ленты новостей. Таких пользователей около 69%. Многие столкнулись с проблемой просмотра сториз (18%) и входа в аккаунт (11%). Сбои начались с 18:29 по московскому времени.

Нарушения в работе социальной сети отметили пользователи в Соединённых Штатах, Германии, Нидерландов, Великобритании и Франции. В России со сбоями в работе столкнулись преимущественно жители столицы.

Напомним, в конце октября был отмечен массовый сбой в работе нескольких сервисов: соцсети Instagram и Facebook, а также месенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. Тогда основной проблемой была вход в аккаунт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты