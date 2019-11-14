Жители нескольких стран отмечают сбои в работе Instagram

14 Нояб. 19:25 2019-11-14T19:25:20+03:00

Пользователи соцсети не могут войти в свои аккаунты и обновить ленту новостей

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В четверг, 14 ноября, в нескольких странах пользователи столкнулись со сбоями в работе социальной сети Instagram.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, большинство людей столкнулись со сложностью просмотраа ленты новостей. Таких пользователей около 69%. Многие столкнулись с проблемой просмотра сториз (18%) и входа в аккаунт (11%). Сбои начались с 18:29 по московскому времени.

Нарушения в работе социальной сети отметили пользователи в Соединённых Штатах, Германии, Нидерландов, Великобритании и Франции. В России со сбоями в работе столкнулись преимущественно жители столицы.

Напомним, в конце октября был отмечен массовый сбой в работе нескольких сервисов: соцсети Instagram и Facebook, а также месенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. Тогда основной проблемой была вход в аккаунт.

ИСТОЧНИК KP.RU