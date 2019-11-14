Жители нескольких стран отмечают сбои в работе Instagram
В четверг, 14 ноября, в нескольких странах пользователи столкнулись со сбоями в работе социальной сети Instagram.
Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, большинство людей столкнулись со сложностью просмотраа ленты новостей. Таких пользователей около 69%. Многие столкнулись с проблемой просмотра сториз (18%) и входа в аккаунт (11%). Сбои начались с 18:29 по московскому времени.
Нарушения в работе социальной сети отметили пользователи в Соединённых Штатах, Германии, Нидерландов, Великобритании и Франции. В России со сбоями в работе столкнулись преимущественно жители столицы.
Напомним, в конце октября был отмечен массовый сбой в работе нескольких сервисов: соцсети Instagram и Facebook, а также месенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. Тогда основной проблемой была вход в аккаунт.
ИСТОЧНИК KP.RU