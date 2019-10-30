Жители нескольких стран отмечают сбои в работе Instagram, Facebook и WhatsApp

СЕГОДНЯ 19:50 2019-10-30T19:50:23+03:00

Пользователи соцсетей не могут войти в свои аккаунты и обновить ленту новостей

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В среду, 30 октября, в нескольких странах пользователи столкнулись со сбоями в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также месенджеров WhatsApp и Facebook Messenger.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, большинство людей столкнулись со сложностью в отправке сообщений и возможностью проверить ленту новостей.

Пользователи Instagram в большинстве случаев (81%) сообщили о проблеме с доступом к ленте. Почти половина (41%) пользователей Facebook заявили, что у них вообще не работает соцсеть, некорректно новостная лента работает у 38% и не могут войти в свой аккаунт 19%.

Сбои в работе мессенджеров и соцсетей начались с 18:00 по московскому времени.

Нарушения в работе стали отмечать в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Италии. В России со сбоями в работе столкнулись преимущественно жители столицы.

Напомним, в марте был отмечен массовый сбой в работе сервисов Instagram, Facebook и WhatsApp. Тогда основной проблемой была авторизация в соцсети, а также загрузка новостной ленты.

ИСТОЧНИК KP.RU