"Яндекс.Еда" начала страховать курьеров на время доставки

15 Нояб. 11:32 2019-11-15T11:57:32+03:00

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Сервис доставки "Яндекс.Еда" начал страховать курьеров, которые сотрудничают с компанией. Услуга по защите интересом распространяется на исключительно на рабочее время.

Страховка покрывает случаи серьезных непредумышленных травм, которые были получены в процессе доставки еды. Максимальная выплата составляет два миллиона рублей.

"Страховое возмещение можно получить в случае серьёзных травм, которые случились с вами во время слота. За информацией нужно будет обратиться в службу поддержки", - сообщается на сайте компании.

В пресс-службе "Яндекс.Еды" уточнили, что услуга уже доступна во всех городах присутствия сервиса.

Сайт kp.ru писал, что в этом году курьеры с желтыми рюкзаками начали помогать "Лизе Алерт" в поисках пропавших людей. Им на телефоны оперативно приходят ориентировки, а специфика работы в "Яндекс. Еде" увеличивает вероятность обнаружения человека.

ИСТОЧНИК KP.RU