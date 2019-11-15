2019-11-15T11:49:14+03:00
Происшествия

Нотариусы назвали документы, которые подделывают чаще всего

Первенство удерживают "липовые" доверенности
Елена АКИМОВА
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Нотариусы назвали документы, которые чаще всего оказываются поддельнымиНотариусы назвали документы, которые чаще всего оказываются поддельнымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Федеральной нотариальной палате (ФНП) назвали документы, которые чаще всего оказываются поддельными и выявляются при обращении к нотариусу. Это доверенности, - данные бумаги чаще других оказываются фальсифицированными и по ним пытаются совершить те или иные действия.

В крупных городах на поддельные доверенности приходится от 55 до 65%.

В 15-20% ненастоящих бумаг - это случаи, когда заявитель просит удостоверить перевод документов (паспорт или диплом).

Также активно пытаются подделать разрешения для совершения сделок с недвижимостью. Такие бумаги оказываются "липовыми" в 10-15 процентах.

Тем не менее, число преступлений, связанных с подделкой документов, постепенно снижается.

- Это происходит благодаря созданию электронного нотариата, когда все действия нотариусов стали регистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС). Нотариусы могут оперативно проверять предоставляемые им документы, - рассказала RT председатель комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Наталья Дрожжина.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что в России активизировались торговцы липовыми документами. В основном паспорта и другие бумаги предлагают купить в интернете. Только за первые четыре месяца 2019 года ведомство заблокировало 4,6 тыс. ресурсов, предлагающих приобрести подделки. Чтобы понять масштаб бедствия, нужно взглянуть на статистику 2018 года – за аналогичный период было заблокировано около тысячи подобных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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