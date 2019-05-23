Продажи поддельных документов в интернете выросли почти в пять раз

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-23T10:02:10+03:00

За четыре месяца 2019 года Роскомнадзор заблокировал 4,6 тысяч ресурсов, где предлагали купить документы

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В России активизировались торговцы липовыми документами. В основном паспорта и другие бумаги предлагают купить в интернете. Борется с ними, в первую очередь, Роскомнадзор. Только за первые четыре месяца 2019 года ведомство заблокировало 4,6 тыс. ресурсов, предлагающих приобрести подделки. Чтобы понять масштаб бедствия, нужно взглянуть на статистику 2018 года – за аналогичный период было заблокировано около тысячи подобных ресурсов.

Эксперты напоминают: такие сайты чистое мошенничество, как правило за свои деньги клиент не получает никакого документа, а если и получает, то очень низкого качества, который не сможет пройти никакую проверку.

Сами продавцы называют такие документы «де-факто настоящие». За основу берутся украденные данные реального паспорта, но вклеивается фото заказчика. Удостоверение личности обойдется примерно в 40-45 тысяч рублей, водительские права примерно в 15 тыс. рублей.

— Всплеск такой торговли был зафиксирован в 2016 году, тогда заблокировали около 2,2 тыс. сайтов или отдельных указателей страниц сайтов. В 2017-м — около пяти тыс. сайтов. В 2018 году этот показатель вырос до 7,8 тыс. сайтов, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным МВД пик пришелся на 2017 год, за 12 месяцев было выявлено более 36 тысяч подобных преступлений, а задержано 16,8 тыс. человек. В прошлом году показатель был чуть ниже: 35,8 тыс. случаев подделки документов и 16,4 тыс. человек задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU