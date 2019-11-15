2019-11-15T13:39:53+03:00
Спорт

Криштиану Роналду напугал болельщика

Снимавшего его фаната португальский нападающий сфотографировал в ответ [видео]
Дарья КРЫЛОВА
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Криштиану Роналду напугал болельщикаКриштиану Роналду напугал болельщикаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После матча против сборной Литвы, который прошел 14 ноября в Фару, игроки сборной Португалии отправились гулять по городу.

Один из поклонников попробовал сфотографировать Роналду из машины, но даже не подозревал, что кумир ответит тем же. К изумлению фаната, Роналду навел объектив своего смартфона на него, и тоже попробовал незаметно сделать фотографию.

El Corner сообщает, что потом Роналду все же подошел сфотографироваться к испуганному фанату. Видео произошедшего можно посмотреть в Твиттере издания.

В матче против сборной Литвы в рамках отбора на Евро-2020 Криштиану оформил очередной хет-трик за сборную, еще больше приблизившись к мировому рекордсмену по голам за сборную, индийцу Али Дайеи. До его рекорда (109 мячей) Криштиану осталось 11 мячей. Сейчас на счету у Роналду 98 мячей за сборную.

Криштиану Роналду напугал болельщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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