Большинство россиян против продажи пива на стадионах
За возвращения продажи пива на стадионы выступают 13 процентов россиян. Такие цифры приводит Фонд «Общественного мнения». Примерно столько же, 12 процентов, затруднились с ответом. Больше половины опрошенных уверены, что пиву на стадионах не место, причем такого мнения по большей части придерживаются женщины – против пива на стадионе 88 процентов дам и всего 66 процентов мужчин.
Выступившие против, смогли объяснить социологам свои мотивы. Например, 40 процентов из числа противников продажи пива, считают, что доступный алкоголь может привести к дракам и дебошу на стадионе.
Еще 2 процента – не хотят видеть людей с пивом на стадионе потому что вообще плохо относятся к алкоголю, а 6 процентов считают спорт и спирт – несовместимыми понятиями.
Депутаты подготовили законопроект о возвращении продажи пива на стадионы, документ даже одобрили в министерстве финансов.
ИСТОЧНИК KP.RU