Большинство россиян против продажи пива на стадионах

15 Нояб. 13:13 2019-11-15T13:31:10+03:00

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За возвращения продажи пива на стадионы выступают 13 процентов россиян. Такие цифры приводит Фонд «Общественного мнения». Примерно столько же, 12 процентов, затруднились с ответом. Больше половины опрошенных уверены, что пиву на стадионах не место, причем такого мнения по большей части придерживаются женщины – против пива на стадионе 88 процентов дам и всего 66 процентов мужчин.

Выступившие против, смогли объяснить социологам свои мотивы. Например, 40 процентов из числа противников продажи пива, считают, что доступный алкоголь может привести к дракам и дебошу на стадионе.

Еще 2 процента – не хотят видеть людей с пивом на стадионе потому что вообще плохо относятся к алкоголю, а 6 процентов считают спорт и спирт – несовместимыми понятиями.

Депутаты подготовили законопроект о возвращении продажи пива на стадионы, документ даже одобрили в министерстве финансов.

ИСТОЧНИК KP.RU