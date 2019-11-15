В Сети появились фото затопленного венецианского парламента

15 Нояб. 15:45 2019-11-15T15:45:36+03:00

Конференц-зал был затоплен через две минуты после обсуждения поправок по борьбе с изменениями климата

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Народные избранники Венеции сумели на своем опыте убедиться в том, насколько разрушительным оказалось нынешнее наводнение. Как написал в своем Facebook депутат Андреа Занони во время работы депутатов вода ворвалась на первый этаж здания, затопив столовую, кухню, подсобные помещения и несколько залов, в том числе и зал законодательного собрания Венето. Последствия разбушевавшейся стихии и оказались на фотографиях Занони.

Затопленный зал заседаний.

«Вся мебель, ковры, стулья и, в частности, многие электроприборы, например, розетки и вентиляторы, ушли под воду. По иронии судьбы, конференц-зал был затоплен через две минуты после того, как Лига большинства и Братья Италии отклонили наши поправки по борьбе с изменениями климата», - написал депутат от Демократической партии.

Ранее стало известно, что ущерб от венецианского наводнения может составить миллиард евро.

super.italy Венеция уходит под воду

ИСТОЧНИК KP.RU